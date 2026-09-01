TSF Başkanlık Yarışı: Efendioğlu ve Dikeç Aday

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Enes Efendioğlu ve Bülent Mert Dikeç'in olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olduklarını duyurdu.

TSF başkanlığı için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu ile mevcut yönetimde başkan vekili olarak görev yapan Dikeç mücadele edecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin başkan adaylığı için gereken asgari delege desteğini sağladığı belirtilerek "Sayın Bülent Mert Dikeç ve Sayın Enes Efendioğlu, 10 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek TSF Genel Kurulu'na başkan adayı olarak katılacaklardır." denildi.

TSF 11. Olağan Mali Genel Kurulu ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 10 Eylül Perşembe günü Ankara'da yapılacak. Genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 11 Eylül 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA