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Türkiye, Romanya'ya mağlup olarak finale çıkma şansını kaybetti

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Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Romanya'ya 49-44 mağlup oldu. Romanya, büyük çekişmenin yaşandığı maçta öne geçerek finale yükseldi. Türkiye ise yarın üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Romanya'ya 49-44 mağlup oldu.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan yarı final maçında milli takım, Romanya ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın başında boyalı alanı iyi savunan Romanya, ilk periyodu 12-7 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren milliler, devre sonunda soyunma odasına 21-16 önde gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Romanya bir ara farkı kapatsa da peş peşe sayılar bulan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 33-27 üstün girdi.

Büyük çekişmenin yaşandığı son periyotta farkı kapatıp öne geçen Romanya, sahadan 49-44 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Final şansını kaybeden milli takım ise yarın saat 18.00'de üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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