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Türkiye rekortmeni Derya Kunur, Muş'ta çocukları atletizme kazandırıyor

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Türkiye rekortmeni Derya Kunur, Muş'ta çocukları atletizme kazandırıyor
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Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur, Muş'ta atletizm kursunda çocuklara antrenman yaptırıyor. Kunur, okul sonrası haftanın üç günü düzenlenen çalışmalarda çocukların sürat, dayanıklılık ve koşu tekniklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Milli atlet ve Türkiye rekortmeni Derya Kunur, Muş'ta yetenekli çocukları atletizme kazandırarak Türk sporuna yeni şampiyonlar yetiştirmeyi planlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursunda görev yapan Kunur, okul saatlerinin ardından 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde çocuklara antrenman yaptırıyor.

Okullarda gerçekleştirilen yetenek taramalarıyla belirlenen çocukları atletizme yönlendiren milli atlet, haftanın üç günü düzenlenen antrenmanlarda sporcuların sürat, dayanıklılık ve koşu tekniklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Fenerbahçe'de de forma giyen Kunur, kendi yarışmalarına hazırlanırken bir yandan da deneyimlerini genç sporculara aktarıyor.

Türkiye rekortmeni Kunur, basın mensuplarına aktif sporculuğunun yanı sıra çocukların gelişimine katkı sunmayı ve onların başarılarına tanıklık etmeyi amaçladığını söyledi.

Sporculardan Çiğdem Biçer, "Buraya koşu için geldim. Başarımı yükseltmek ve aileme destek olmak için burada koşuyorum. Tüm arkadaşlarımı buraya bekliyorum. Derya hocam gibi rekorlar kırıp başarımı yükseltmek istiyorum." diye konuştu.

12 yaşındaki Recep Yaşlı ise "Büyük dereceler elde etmek istiyorum. Olimpiyatlara, dünya ve Türkiye şampiyonalarına katılmak istiyorum. Dün burada yarışma oldu, dördüncü oldum. Bu süreçte Ankara'daki Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah orada da kazanırım ve Muş'u gururlandırırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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