Rafting Mahalli Ligi, Düzce'deki yarışlarla başladı

Türkiye Kano Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Rafting Mahalli Ligi, Düzce Muncurlu Göleti'nde gerçekleştirilen yarışlar ile başladı. 15 takım ve 75 sporcunun katıldığı etkinlikte, sporcular zamana karşı ve birbirleriyle yarıştı.

Kano ve Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, yeni ligle milli sporcuların yetişmesi için imkan sağlandığını belirterek, lig kapsamındaki yarışların ilk defa Düzce'de yapıldığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonun ortaklaşa düzenlediği yarışlara 15 takım ve 75 sporcunun katıldığını belirten Tepe, "Ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek gençlerimizin taramasını yapıyoruz. Kano Federasyonun yaptığı bu ilk yarışlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında biri belediye başkanı 5 sanığa tahliye
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Binlerce kilometre öteden çıkıp Türkiye'den geçecek! Son durak Avrupa
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...

Genç kızın haklı isyanı: Siz ahlaktan, namustan...