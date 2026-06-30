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Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

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Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu'nda Türkiye, Porto Riko'yu 98-77 mağlup ederek grubu 3'te 3 ile lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda Venezuela ile karşılaşacak.

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Porto Riko'yu 98-77 yendi.

Milliler, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Porto Riko ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 29-23 üstün tamamlayan milli takım, soyunma odasına 57-35 önde gitti.

İkinci yarıda üstün oyununa devam eden Türkiye, üçüncü çeyreğini 77-54 önde geçtiği karşılaşmayı 98-77 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider bitirdi. Türkiye, son 16 turunda yarın D Grubu'nu son sırada tamamlayan Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 20.15'te başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, karşılaşmayı FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ile birlikte izledi.

Kaynak: AA / Can Öcal
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