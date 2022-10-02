Polonya-Türkiye maçının ardından

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki 5. maçında Polonya'yı 3-2 yenip lider olarak son 16 turuna kalan A Milli Kadın Takımı'nın yarı final ve final oynaması gerektiğini söyledi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabaka sonrası açıklamada bulunan Mehmet Akif Üstündağ, "Polonya seyircisi muhteşemdi. Çok değişik bir atmosferdi. Hedefimiz mutlaka birinci veya ikinci olmaktı. Bizi mahcup etmediler. Sonuna kadar mücadele ettiler. Tebrik ediyorum kızlarımızı. Artık bu grup bitti. Yarın Lodz'a geçeceğiz. Bu bir turnuva. Şimdilik burayı güzel noktaladık. Diğer grupta da mutlaka ilk 4'e girmemiz lazım. Bu takımın yarı final, final oynaması gerek. Çünkü çok çalışıyorlar, hak ediyorlar. Daha uzun bir süreç var." dedi.

Türk taraftarların milli takıma verdiği destekten mutlu olduğunu kaydeden Üstündağ, "Taraftarlarımız burada da bizi yalnız bırakmadı. Aslında bu maç için bize bilet vermediler. Çok önceden satılmış. Buna rağmen az denilmeyecek kadar seyircimiz vardı. İnşallah Lodz'ta da bizi yalnız bırakmayacaklar." diye konuştu.

Guidetti: "Adım adım hedefimize doğru gitmek istiyoruz"

Milli takımın başantrenörü Giovanni Guidetti, iyi bir pozisyonda son 16 turuna başlayacaklarına dikkati çekerek, "Lider bitirdik ama bunun bir önemi yok. Asıl önemli olan sadece bir mağlubiyetle üst tura kalmamız. Çeyrek final için bir avantaj elde ettik. Çok zor 4 maçımız var. Kanada ile oynadığımız son maçı kaybetmiştik. Almanya'ya karşı hiçbir maç kolay değildir. Sırbistan ve ABD de çok güçlü takımlar." şeklinde görüş belirtti.

Polonya'nın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Guidetti, "Yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyleri bize onlar yaptırmadı. Çok iyi bir voleybol vardı. İki takım birbirine benzer özelliklere sahip. Sadece bugün tie-breakte onlara karşı biraz daha iyi ve şanslıydık. Diğer grupta çok fazla güçlü takımla karşılaşacağız. Maç maç konsantre olacağız. Her maç bizim için final niteliğinde olacak. Adım adım hedefimize doğru gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eda Erdem Dündar: "Çeyrek finale kalabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise karşılaşmada çok güzel bir atmosfer olduğunu belirterek "Maçın başında milli marşı söyledikleri sırada bütün salonu izledim. Tüylerim diken diken oldu. Voleybolu iyi bilen bir seyirci vardı. İki ekip de kazanmak için her şeyi yaptı. Bugün şanslı olan taraf bizdik. Giren çıkan herkes işini iyi yaptı. Birbirimize bağlı kaldık." ifadelerini kullandı.

Grubu birinci tamamladıklarını hatırlatan Eda, "Özellikle kazanarak ikinci tura gitmek, psikolojik anlamda bizim için iyi olacak. Çok güçlü rakiplerimiz var. ABD, Sırbistan, Kanada, Almanya. Bu seviyede takımların hepsi çok iyi. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp çeyrek finale kalabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.