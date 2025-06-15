Türkiye Pickleball Şampiyonası Bursa'da Yapıldı

Türkiye Pickleball Şampiyonası Bursa'da Yapıldı
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Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda kazananlar Bursa'da belli oldu. 41 ilde yapılan lig müsabakaları sonrası 60 sporcu, finalde mücadele etti. Ödül törenine Bursa Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı.

Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen Türkiye Pickleball Şampiyonası'nda kazananlar Bursa'da belli oldu.

Temsilcilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yapılan lig müsabakalarının ardından yarı final ve final maçları Bursa Mihraplı Pickleball Kortları'nda gerçekleştirildi.

41 ilde düzenlenen lig maçlarında 1500'ün üzerinde sporcu yer alırken, 19 Mayıs'ta sona eren yerel liglerin ardından dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa'daki bölgesel liglerde mücadele etti. Bölgesel lig maçlarının ardından rakiplerini geride bırakan 60 sporcu, Bursa'da dereceye girmek için mücadele etti.

Finallerde 14 yaş üstü erkeklerde Çağkan Yılmaz, 14 yaş üstü kadınlarda Rumeysa Altıntaş, 14 yaş üstü karışıkta Çağkan Yılmaz-Ziya Çelik, 8-13 yaş erkeklerde Akın Arabacılar, 8-13 yaş kızlarda Ada Sarıgül şampiyonluğa uzandı.

Karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Ödül törenine Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sporcuların aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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