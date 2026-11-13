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Türkiye, para masa tenisinde ilk yarı finalini karışık çiftlerde elde etti

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Türkiye, Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda karışık çiftlerde ilk yarı final başarısını elde etti. Karışık çiftlerde mücadele eden milli sporcular yarı finale yükselirken, yarın finale çıkmak için mücadele edecek.

Türkiye, 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda ilk yarı final başarısını karışık çiftler kategorisinde elde etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen şampiyonada bugün çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde müsabakalar oynandı.

Karışık çiftlerde mücadele eden Ali Öztürk ve İrem Oluk'tan oluşan milli takım, rakiplerini geride bırakarak yarı finale yükseldi.

Milli sporcular, yarın finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 11 sporcu temsil ediyor. Milli takım kadrosunda Abdullah Öztürk, Kübra Korkut, Neslihan Kavas, Hatice Duman, İrem Oluk, Nergiz Tohumcu, Merve Cansu Demir, Ali Öztürk ve Merve Sefa Özsu'nun yanı sıra özel sporculardan Ebru Acer ve Sümeyra Türk yer alıyor.

Organizasyon, 19 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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