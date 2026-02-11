Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, 2028 olimpiyatları için ter döküyor

Avrupa Gümüş Ligi'nde mücadele edecek Türkiye Oturarak Voleybol (Paravolley) Erkek Milli Takımı, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Takımın başantrenörü Mohsen Zandi, kamp için geldiği Adana'da, AA muhabirine paravolleyin 2025-2026 sezonu itibarıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesine katıldığını söyledi.

Geçen sezon düştükleri Avrupa Gümüş Ligi'nde en iyi şekilde mücadele etmek için kamp çalışmalarının sürdüğünü belirten Zandi, yeniden Altın Lig'e yükselmek istediklerini dile getirdi.

Zandi, Hollanda, Fransa, Sırbistan, Macaristan, İtalya, Letonya'nın yer aldığı Avrupa Gümüş Ligi'nde takımının en iyi performansı sergileyeceğine inandığını ifade etti.

Takımda en büyük hedefin 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları olduğunu vurgulayan Zandi, şunları kaydetti:

"Kısa vadede Altın Lig'e, orta vadede Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'na katılıp ilk 4 içinde olmak istiyoruz. Uzun vadede Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılacağız. Bu hedeflere ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. İnşallah her ay bir kamp açacağız. Öyle bir plan hazırladık. Engelliler için en uygun, rahat olan bu branşta Türkiye'yi yükseltmeyi hedefledik. Potansiyelimiz yüksek, gençlerimiz çok iyi. Dünyada bu branşta en genç takım biziz, onu kullanacağız. İnşallah paralimpik oyunlarını çok iyi bir noktada sonuçlandıracağız."

Oyuncular olimpiyat hedefiyle çalışıyor

Takım oyuncularından 22 yaşındaki Süleyman Kılınç da oturarak voleybolla 2 yıl önce açılan bir ateş sonucu engelli kalmasıyla tanıştığını anlattı.

Milli formayı giydiği takımda mücadele edecekleri ligde en iyi sonucu almak için çabaladığını belirten Süleyman, "Hocalarımızın tavsiyelerini dinler, emeklerini boşa çıkarmazsak olimpiyat şampiyonluğuna kadar gidebiliriz." dedi.

Barış Şimşek de (20) ayağını tarım makinesine kaptırması sonucu 2021'de engelli kaldığını ve bu spora başladığını dile getirdi.

Oturarak voleybolda hayalini de gerçekleştirerek milli takıma girdiğini anlatan Barış, "Takımımız iyiye gidiyor. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı çok istiyoruz. Ama önce Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmamız gerek ki olimpiyatlara katılalım." diye konuştu.

Doğuştan bedensel engelli 23 yaşındaki Selim Akyayla da Avrupa Gümüş Ligi'nden paralimpik oyunlarına kadarki süreçte güzel bir ivme yakalayarak takımlarının en iyi dereceyi yapması için mücadele edeceklerini kaydetti.