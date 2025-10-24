Haberler

Türkiye'nin Taekwondo Şampiyonası'nda İlk Gün Mücadeleleri

Güncelleme:
Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda Hatice Kübra İlgün ve Emre Kutalmış Ateşli, Türkiye'yi temsil ederek şampiyonaya veda etti. Hatice Kübra, 57 kiloda üçüncü turda mağlup olurken, Emre Kutalmış ise +87 kiloda ikinci turda elendi.

ÇİN'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'yi temsil eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, erkeklerde ise Emre Kutalmış Ateşli şampiyonaya veda etti.

181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ilk gününde Türkiye adına kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve erkekler + 87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli tatamiye çıktı. Hatice Kübra İlgün, ilk turda Fiji'den Lolohea Navuga Naitasi'yi, 2'nci turda Japonya'dan Mao Nishida'yı yendikten sonra 3'üncü turda Çin'den Zongshi Luo'ya mağlup oldu. Emre Kutalmış Ateşli ise ilk turda Kanada'dan Mamadou Bassirou Thiam'ı yendikten sonra 2'nci turda bağımsız sporcu Rafail Aiukaev'e mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 49 kiloda Elif Sude Akgül ve erkekler 63 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu mücadele edecek.

