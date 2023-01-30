Türkiye'nin konuştuğu pozisyon! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası mı yapıldı?

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında hakem tarafından tekrar ettirilen penaltısı geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada futbolseverler kural hatası yapıldığını iddia ederken, eski hakemler pozisyonun hakem yorumu olduğu ve kural hatası yapılmadığı konusunda görüş birliğine vardı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada Valencia'nın tekrar ettirilen penaltısı gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Valencia, direği nişanladı. Hakem Volkan Bayarslan, kalecinin çizgiyi terk ederek ihlal yaptığını belirtti ve penaltıyı tekrarlattı. Bir kez daha beyaz noktaya gelen Valencia bu kez topu ağlara yolladı. Futbolseverler sosyal medyada penaltı atışının kural hatası olduğunu belirtirken, eski hakemler tartışmalara son noktayı koydu.

FIRAT AYDINUS: BU TAMAMEN HAKEM YORUMU

Fırat Aydınus pozisyona ilişkin yorumunda, "Kurala göre direkten dönen veya auta giden penaltı vuruşlarının tekrarı için kalecinin, atışı yapan oyuncuyu açık şekilde etkilemesi gerekiyor. Bu tamamen hakem yorumu. Valencia, kaleciye bakarak vuruşu yapıyor. Ben bu yüzden 'etkilendi' diyorum." dedi.

ERMAN TOROĞLU: KALECİ, VALENCIA'YI ETKİLİYOR

Erman Toroğlu ise hakemin kararını doğru bularak, "Kasımpaşa kalecisi penaltıdan önce öne çıkarak Valencia'yı etkiliyor ve dolayısıyla ihlal yapıyor. Penaltının tekrar edilmesi doğru karar. Kural bir ayak çizgide olacak diyor. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇOBAN: KURAL HATASI DEĞİL

Deniz Çoban, "Kural hatası yok. Kalecinin öne çıkması Valencia'nın şut kalitesini etkilemiyor. Penaltı tekrar edilmemeliydi." derken Bülent Yıldırım ise, "Kural hatası değil. Yorum hatası. Yanlış karar." şeklinde konuştu.

BÜNYAMİN GEZER: EĞRİ GEMİ, DOĞRU SEFER

Bünyamin Gezer ise, "Kaleci bence Valencia'yı etkilemiyor. Ama diğer oyuncuların ceza sahası ihlali var. Bu yüzden penaltı tekrar edilmeliydi. Eğri gemi, doğru sefer." dedi.

AHMET ÇAKAR: BU BİR KURAL HATASIDIR

Ahmet Çakar tekrarın yanlış olduğunu vurgularken, "Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tekrar edilen penaltıyı Şampiyonlar Ligi veya başka bir üst düzey maçta tekrar ettirirsen seni ilk uçakla ülkene yollarlar. Bu bir kural hatasıdır. Ancak kılıfına uydurursun. Kalecinin 40 cm önde olması Valencia'yı etkiler dersin. Şunu da söyleyeyim. Bu penaltı olmasa Fenerbahçe yine muhtemelen kazanırdı. Bunu söylemiyorum asla." ifadelerini kullandı.