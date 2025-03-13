Türkiye'nin en büyük spor salonu zinciri yabancıya satıldı! İşte fiyatı

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Türkiye'de 121 spor salonu ve 350 bin aktif üyeye sahip en büyük spor salonu zincirlerinden MACFit, satıldı. Polonyalı Benefit Systems'e satılan spor salonu zincirine 420 milyon dolar ödendi.

Türkiye'nin en büyük spor salonu zincirlerinden biri olan MACFit, Ali Sabancı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü ESAS Holding'in bünyesinden Polonyalı Benefit Systems şirketine satılıyor. Satış bedeli 420 milyon dolar olarak belirlenirken, bu miktar yıllık yüzde 7'lik bir artışla güncellenecek.

REKABET KURUMU BEKLENİYOR

Satış süreci tamamlanana kadar yıllık yüzde 7'lik artış oranı üzerinden yeniden hesaplama yapılacağı belirtildi. Öte yandan satışın tamamlanması için Rekabet Kurumu'ndan onay bekleniyor.

Türkiye genelinde 121 fitness salonu işleten MACFit, 350 bin aktif üyeye ve 1,4 milyon dijital üyeye sahip.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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