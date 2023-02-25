Türkiye'nin deprem felaketindeki dayanışması F.Bahçeli King'i duygulandırdı: Böyle ülke görmedim

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler'in gollerini 13'te penaltıdan ve 45+6'da Valencia, 61'de Joshua King, 78' Attila Szalai kaydetti.

"HERKES ÇOK AMA ÇOK ÜZÜLDÜ"

Karşılaşmayla ilgili fazla yorum yapmak istemeyen ve depremzedelerden bahseden King, "Türkiye açısından çok zor haftalar. Tüm dünya çok üzüldü. Herkes çok ama çok üzüldü. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının hissettiklerini hissetti. Bu olay futboldan çok daha mühim. Umarım Türkiye yaralarını sarar" dedi.

"BÖYLE HAREKET EDEBİLEN BİR ÜLKE GÖRMEDİM"

Türkiye'deki dayanışmanın bir benzeri olmadığını söyleyen King, " "Maalesef hayatını kaybedenleri geri getiremiyoruz. Herkes için üzücü bir durum. Daha önce böyle bir afetten sonra bu tarz birlikte hareket edebilen bir ülke görmedim. Tüm futbol paydaşları birlikte oldular. Bence çok anlamlıydı. Burada beraber olmak çok önemliydi. Bunu da yapabildiğimizi düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.