Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yarışmalarda belirleyecekleri olimpik kadrolarla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Olimpik Ulusal Sıralama 2 Yarışları'nda açıklamalarda bulunan Aydın, organizasyona 16-28 yaş aralığındaki sporcuların katıldığını belirterek, "Bu ve bir dahaki ay yapacağımız Olimpik Ulusal Sıralama 3 Yarışlarımız, olimpik kadromuzu belirlemesi açısından önem arz ediyor. Olimpik Ulusal Sıralama 3 Yarışları ile ilk üçe giren katılımcılarla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanacağız." dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Şampiyonası'na da değinen Aydın, şunları kaydetti:

"3-9 Ağustos tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonun en büyük özelliği 2027 yılında İstanbul'da yapılacak Avrupa Oyunları'nın ön hazırlığı olması. Şampiyonaya 25 ülkeden 119 sporcunun katılmasını bekliyoruz. İnşallah Avrupa Büyükler Şampiyonası ve İstanbul'daki Avrupa Oyunları'yla birlikte birer kotamızı alıp Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanmak istiyoruz. Çocuklarımız canavar gibi geliyorlar ve muhteşem bir şekilde hazırlıklarına devam ediyorlar."