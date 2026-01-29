Haberler

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, olimpik kadroları belirlemek için yarışmalar düzenlediklerini ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na hazırlandıklarını açıkladı. Ayrıca Avrupa Büyükler Şampiyonası ile 2027 Avrupa Oyunları'nın ön hazırlığı yapılacağı belirtildi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yarışmalarda belirleyecekleri olimpik kadrolarla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen Olimpik Ulusal Sıralama 2 Yarışları'nda açıklamalarda bulunan Aydın, organizasyona 16-28 yaş aralığındaki sporcuların katıldığını belirterek, "Bu ve bir dahaki ay yapacağımız Olimpik Ulusal Sıralama 3 Yarışlarımız, olimpik kadromuzu belirlemesi açısından önem arz ediyor. Olimpik Ulusal Sıralama 3 Yarışları ile ilk üçe giren katılımcılarla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanacağız." dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrupa Büyükler Şampiyonası'na da değinen Aydın, şunları kaydetti:

"3-9 Ağustos tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonun en büyük özelliği 2027 yılında İstanbul'da yapılacak Avrupa Oyunları'nın ön hazırlığı olması. Şampiyonaya 25 ülkeden 119 sporcunun katılmasını bekliyoruz. İnşallah Avrupa Büyükler Şampiyonası ve İstanbul'daki Avrupa Oyunları'yla birlikte birer kotamızı alıp Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanmak istiyoruz. Çocuklarımız canavar gibi geliyorlar ve muhteşem bir şekilde hazırlıklarına devam ediyorlar."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık