Türkiye, Meksika'nın Puebla kentinde düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında erkekler ve kadınlar takımlarında toplamda 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Mete Gazoz ve kadın takım, finalde ABD ve Çin'e kaybederken, karışık takım bronz madalya kazandı.

Türkiye, Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında takımlarda 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Puebla kentindeki organizasyonda milliler, klasik yay erkekler, kadınlar ve karışık takım kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.

Erkeklerde Mete Gazoz, Berkay Akkoyun ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, 4-4'lük setlerin ardından yapılan eşitlik bozma atışlarında ABD'ye mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Kadınlarda ise Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat'dan oluşan milli takım, finalde Çin'e 6-0 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karışık takımlar bronz madalya maçında da Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, Kolombiya'yı 5-1 yenerek bronz madalya aldı.

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 4'e (3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

Klasik yay bireysel yarı finalinde Mete Gazoz, Tayvanlı rakibi Chih-Chun Tang karşısında final mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde

Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır çıkışı

