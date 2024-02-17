Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te Başladı
Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla yapıldı. Organizasyonda 12 ilden 68 kulüp ve 930 sporcu yer alıyor.
Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla yapıldı.
Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası dün itibariyle Karabük'te başlamıştı. Organizasyonun ikinci gününde
Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Açılış öncesi Vali Yavuz, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Programda konuşan Vali Yavuz, organizasyonun Karabük'te gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından sporcuların gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı.
Yarın sona erecek organizasyonda 12 ilden 68 kulüp ve 930 sporcu yer alıyor. - KARABÜK