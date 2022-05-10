Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında çıldırdı: Böyle kardeş olmaz - Haberler

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Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında çıldırdı: Böyle kardeş olmaz

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası yarı finalinde 4-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oldukça sert ifadelerle sarı-kırmızılı taraftarlara yüklenen milli kaleci, "Taraftar eline ne geçtiyse bize attı. Çok çirkin görüntüler oldu. Buraya şampiyon takım gelmiş. Bir de bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş olmaz." dedi.

Kayserispor'a yarı finalde 4-2 kaybeden Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndan elendi. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin kalecisi Uğurcan Çakır çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ BUNU SAKIN UNUTMASIN"

Kayserispor taraftarına tepki gösteren Uğurcan Çakır, "Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama taraftar eline ne geçtiyse bize attı. Çok çirkin görüntüler oldu. Buraya şampiyon takım gelmiş. Bir de bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş olmaz. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Taraftarlarımız bunu sakın unutmasın" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Haberler

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