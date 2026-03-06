Haberler

TFF, Türkiye Kupası'nı Eleme Usulüne Çeviriyor

Güncelleme:
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nın gelecek sezondan itibaren eleme usulüne göre oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası sisteminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Eleme turlarının ardından grup aşamasıyla devam eden sistem gelecek yıldan itibaren kalkıyor. Eleme usulüne göre oynanacak kupada; 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanacak. Yarı final eşleşmeleri çift maç eleme usulüne, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi. Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak. Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
