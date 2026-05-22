Haberler

Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinin VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçında VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma bugün saat 20.45'te Antalya'da oynanacak.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Konyaspor bugün saat 20.45'de karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Bersan Duran yapacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Gökhan Barcın da yedek yardımcı olacak.

Trabzonspor - Konyaspor finalinin VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Turtay'a, AVAR'da Anıl Usta ile Gürcan Hasova eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti

Cani eski koca 10 yıl gizlediği cinayeti böyle itiraf etti
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı