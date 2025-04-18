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Türkiye Kupası 3. Etap Yol Yarışları Edremit'te Başladı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonu Türkiye Kupası 3. Etap puanlı yol bisikleti yarışları, 450 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışmalar üç gün sürecek ve farklı kategorilerde sporcular mücadele edecek.

- Türkiye Bisiklet Federasyonu Türkiye Kupası 3. Etap Yol Yarışları, Edremit'te başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonu Türkiye Kupası 3. Etap puanlı yol bisikleti yarışları, 450 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Kupası 3. Etap puanlı yol yarışları, Edremit'te start aldı. Yarışmalar, üç gün boyunca farklı kategorilerde devam edecek.

Organizasyonun ilk gününde zamana karşı yarışlar koşulurken, hafta sonu toplu start yol yarışlarıyla etkinlik sürecek. Yarışlara U11, U13, U15, U17 ve U19 yaş kategorilerinde toplam 450 sporcu katılıyor. Kadın ve erkek sporcuların yanı sıra para bisiklet, işitme engelli ve görme engelli sporcular da tandem bisiklet kategorisinde mücadele edecek.

Yarışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Başkan Vekili Kadir İspirli, "Bugün Edremit'te gerçekleştirdiğimiz yarışmamız Türkiye Kupası 3. Etap puanlı yol yarışları. Organizasyon üç gün sürecek. Cuma günü zamana karşı yarışlarla başladık. Cumartesi ve pazar günleri toplu start yol yarışlarımızla devam edeceğiz. 9 ila 18 yaş aralığında, U11'den U19'a kadar tüm kategorilerde sporcularımız burada yarışıyor. Ayrıca engelli sporcularımız da tandem bisiklet kategorisinde yer alıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 450 sporcumuz start aldı" dedi.

Yarışlar, Edremit ve çevresindeki parkurlarda devam edecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - Spor
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