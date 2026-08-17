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2026 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Denizli'de Tamamlandı

2026 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Denizli'de Tamamlandı
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Denizli'de düzenlenen 2026 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası, 70 kulüpten 901 sporcunun katılımıyla 9 tur boyunca heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Prof. Dr. Ayşe Nur Güncan Satranç Spor Kulübü, 17 puanla şampiyon olurken, Bilişsel Spor Kulübü ikinci, Gambitsatranç Akademi Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenen görkemli törenle takdim edildi.

Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı. 70 kulüpten 901 sporcunun 9 tur boyunca hamle yaptığı dev organizasyonda şampiyonlar, yapılan görkemli törenle ödüllerine kavuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu organizasyonunda 09-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonaya, Pamukkale Satranç Salonu ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kulüplerin ve sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, genç beyinler strateji ve ustalıklarını sergiledi. Yarışmalar sonunda düzenlenen ödül törenine İl Müdürlüğü protokolünün yanı sıra federasyon temsilcileri, hakemler, antrenörler ve çok sayıda satrançsever katılarak dereceye giren takımların heyecanına ortak oldu.

Zirve yarışında büyük bir heyecana sahne olan 9 turluk maratonun sonunda, 17 puan toplayan Prof. Dr. Ayşe Nur Güncan Satranç Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Aynı puanla Bilişsel Spor Kulübü ikinci sırayı alırken, 14 puanlı ekiplerden Gambitsatranç Akademi Spor Kulübü üçüncü, Karatepe Spor Kulübü dördüncü oldu. Turnuvayı 13'er puanla tamamlayan takımlardan Çift Ünlem Satranç Spor Kulübü beşinci, Deniz Satranç Spor Kulübü ise altıncı sırada yer aldı. Pamukkale Konferans Salonunda gerçekleşen törende dereceye giren kulüplere kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Tekin Kazak ile federasyon yetkilileri takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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