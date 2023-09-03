Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu A Kategorisi Şampiyonu Belli Oldu

Türkiye Golf Federasyonu Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu A kategorisi şampiyonu, 64 puan ile Taurus Golf Kulübü oldu. Turnuvada Taurus Golf Kulübü takımı en iyi dereceyi yaparak şampiyon oldu.

Türkiye Golf Federasyonu Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu A kategorisi şampiyonu, 64 puan ile Taurus Golf Kulübü oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun A kategorisi 4. ve son ayağı, 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul'da bulunan TGF Silivri Golf Tesisleri'nde oynandı. Dört ayaktan oluşan TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nda kulüpler; Antalya Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Bodrum, Regnum Golf & Country Club Ankara ve TGF Silivri Golf Tesisleri'nde düzenlenen turnuvalara A kategorisinde 9 takımdan 72 oyuncuyla katıldı.

Toplam dört ayaktan oluşan turnuvada, oynanan ayaklar sonunda puanlar toplandı ve bir genel klasman tablosu oluşturuldu. Oluşturulan Genel Klasman tablosuna göre; A kategorisinde Taurus Golf Kulübü takımı 64 puanla birinci, Klassis Golf Kulübü takımı 56 puanla ikinci, Ankara Golf Kulübü takımı 46 puanla üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Taurus Golf Kulübü takımı elde ettiği bu puanla turnuvanın en iyi derecesini yaparak, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu A kategorisi şampiyonu oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini TGF Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Akçakayalıoğlu ve Recep Turan takdim etti. - İSTANBUL