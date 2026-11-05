Türkiye Kaykay Federasyonu genel kurulunda faaliyet ve denetim raporları ibra edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye Kaykay Federasyonunun 3. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun mali ve idari konularının görüşüldüğü genel kurulda, gelecek dönemde yapılacak çalışmalar ve hedefler de değerlendirildi.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından delegelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, genel kurula katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti.

Kaynak: AA