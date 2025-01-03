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Türkiye Karate Şampiyonası Başladı

Türkiye Karate Şampiyonası Başladı
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Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Ankara'da açılış töreni ile başladı. 50 ilden yaklaşık 1800 sporcunun katıldığı şampiyonada, başarılı olanlar Avrupa'da ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, açılış töreni Ankara'da yapıldı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 50 ilden yaklaşık 1800 sporcu yer alacak. Şampiyonanın sonucunda sporcular başarılı olmaları halinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, açılış konuşmasında, hedeflerini anlattı.

Avrupa Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya dinletmek istediklerini vurgulayan Taşdemir, "Burada yarışacak tüm sporculara kazasız belasız bir seçme diliyorum. Tabii ki sporun ruhunda yenmek de yenilmek de var. Bu şampiyonadan sonra rotamızda Dünya Büyükler Karate Şampiyonası ve Dünya Oyunları bulunuyor. Ciddi faaliyetlere imza atacağız, durmak yok yola devam." diye konuştu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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