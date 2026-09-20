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Türkiye Kano Federasyonu 9. Mali Genel Kurulu'nu Ankara'da oy birliğiyle tamamladı

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Türkiye Kano Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı; gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Alper Cavit Kabakçı, kararların çalışmalara güç katacağını, Türk kanosunu daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye Kano Federasyonunun 9. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda federasyonun mali yapısı ve faaliyetleri değerlendirilirken Türk kanosunun gelişimine yönelik çalışmalar ile dönem hedefleri de ele alındı. Genel kurul gündeminde yer alan maddeler, oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, yaptığı konuşmada, alınan kararların federasyonun çalışmalarına güç katacağını belirterek Türk kanosunu daha ileriye taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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