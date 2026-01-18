Hokey: Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası Klasman 2

Türkiye Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Klasman 2'de namağlup zirvede yer aldı.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Lousada kentindeki organizasyonun son gününde Portekiz'i 13-0, Hırvatistan'ı ise 6-5 yendi.

Organizasyonda 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonunda 16 puan toplayan Türkiye, averajla İtalya'yı geçerek şampiyon oldu.

En üst klasmana yükselen Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Hem "gol kraliçesi" hem "en iyi oyuncu"

Şampiyonada 25 golle "gol kraliçesi" olan Fatma Songül Gültekin, aynı zamanda organizasyonun en iyi oyuncusu seçildi.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki tek beraberliğini İtalya'ya karşı 4-4'lük skorla yaşadı.