Hokey: Kadınlar Salon Avrupa Şampiyonası Klasman 2

Türkiye Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Klasman 2'de namağlup olarak zirveye çıkarak şampiyon oldu. Turnuvayı 5 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan takım, ayrıca Fatma Songül Gültekin ile hem 'gol kraliçesi' hem de 'en iyi oyuncu' unvanlarını kazandı.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Lousada kentindeki organizasyonun son gününde Portekiz'i 13-0, Hırvatistan'ı ise 6-5 yendi.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Lousada kentindeki organizasyonun son gününde Portekiz'i 13-0, Hırvatistan'ı ise 6-5 yendi.

Organizasyonda 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonunda 16 puan toplayan Türkiye, averajla İtalya'yı geçerek şampiyon oldu.

En üst klasmana yükselen Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Hem "gol kraliçesi" hem "en iyi oyuncu"

Şampiyonada 25 golle "gol kraliçesi" olan Fatma Songül Gültekin, aynı zamanda organizasyonun en iyi oyuncusu seçildi.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki tek beraberliğini İtalya'ya karşı 4-4'lük skorla yaşadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
