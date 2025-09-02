Haberler

Türkiye Kadın Hentbol Takımı, Çekya'da Hazırlık Turnuvasına Katılıyor

Türkiye Kadın Hentbol Takımı, Çekya'da Hazırlık Turnuvasına Katılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenlenecek turnuva için milli takım kadrosunu açıkladı. Yalıkavakspor'dan 6 oyuncu ve yardımcı antrenör Yeliz Yılmaz, milli takımda yer alacak.

TÜRKİYE Hentbol Federasyonu, Çekya'da düzenlenecek hazırlık turnuvası için milli takım kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Yalıkavakspor'dan 6 oyuncu ve yardımcı antrenör Yeliz Yılmaz yer aldı. Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesinde Çekya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılacak. 19–21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Çekya'nın yanı sıra hentbolun güçlü ekipleri Norveç ve Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu kapsamda, Yalıkavakspor'dan Beyza Gedik, Ceylan Aydemir, Edanur Burhan, Gülcan Tügel, Nur Ceren Akgün Göktepe, Yağmur Bembeyaz, Yeliz Yılmaz milli takımda görev alacacak.

Yalıkavakspor'un yabancı yıldızları da milli formaya davet edildi. Copi Ziva Slovenya Milli Takımı'na, Sofia Bezrukova ise Ukrayna Milli Takımı'na çağrıldı. Kulüp Başkanı Emin Palalı, milli takım kadrosuna seçilen sporcular ve antrenörleriyle gurur duyduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: "Kadromuzdan 6 oyuncumuzun ve yardımcı antrenörümüzün milli takımda yer alması bizleri son derece gururlandırdı. Sporcularımızın ve hocamızın ay-yıldızlı formayı giymesi, Yalıkavakspor'un Türk hentboluna verdiği katkının en somut göstergesidir. Milli takımımıza ve oyuncularımıza bu önemli turnuvada başarılar diliyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Fahiş zam isyan ettirdi, Erdoğan hemen talimat verdi
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Piyasadan toplatılıyor! İşte bakanlığın satışını yasakladığı o ürün
Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.