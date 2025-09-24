Türkiye Hokey Federasyonu, 2026 Gençlik Olimpiyatları Hedefliyor

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 2026 yılında Senegal'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir organizasyon için Kırklareli'ne gelen Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyat yolunun zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

Çakır, Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için yoğun şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Başarabileceğimize inanıyoruz. Gerçekçi hedeflerin peşindeyiz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları yol haritamızda ancak bakanlığımıza ilettim, 2032 için daha gerçekçi hedeflerimiz var. Gençlik Olimpiyatları'nda iki kez son maçlarda elendik. Öncelikli hedefimiz 16 yaş altı kategorisinde Gençlik Olimpiyatları." diye konuştu.

"Hokey öyküsü yazmak istiyorsak topyekun hareket etmeliyiz"

Türkiye'de sporcu sayısını artırmayı amaçladıklarını belirten Mustafa Çakır, altyapıyı destekleyerek Türk hokeyini dünyada marka haline getirmek istediklerini dile getirdi.

Sürdürülebilirlik için altyapının önemine dikkati çeken Çakır, şunları kaydetti:

"Bu hedefe ulaşabilirsek kısa vadede o sporcu topluluğunu 14 yaş altı ile destekleyip olimpiyatlara gidecek yeni nesli yetiştirebiliriz. Bu, elimizdeki 18 yaş altı, 21 yaş altı veya büyük takım oyuncularını değersiz kıldığımız anlamına gelmiyor. Onlarda da hedeflerimiz var ancak sürdürülebilir başarı için önce altyapıyı güçlendirmeliyiz. Eğer hokey öyküsü yazmak istiyorsak, topyekun hareket etmek zorundayız."