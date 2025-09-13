Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla Hatay'da düzenlenen Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası tamamlandı.

Antakya Merkez Spor Salonu'ndaki şampiyonada 165 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada Alpaslan Işık birinci, Mert Yılmazyerli ikinci ve Umut Erdem Gündüz üçüncü oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, ödül töreninde şampiyonada başarı gösteren tüm sporcuları tebrik etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet Cem Hanoğlu, Hatay Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Türkiye Satranç Federasyonu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Betül Büyükaşık, Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve hakemler katıldı.