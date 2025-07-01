Türkiye, Hırvatistan'ı Basketbol Turnuvasında Yendi

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28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Hırvatistan'ı 87-84 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti. Milli takımın yıldızları Emre Melih Tunca, Özgür Cengiz ve Salih Altuntaş önemli sayılarla maça damga vurdu.

28. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, ikinci maçında Hırvatistan'ı 87-84 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) ev sahipliğinde düzenlenen ve katılımcı 6 ülkenin 20 yaş altı takımıyla mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde iki müsabaka oynandı.

Türkiye, Hırvatistan'ı 87-84 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Milli takımda Emre Melih Tunca 22 sayı, Özgür Cengiz 17 sayı ve Salih Altuntaş 13 sayı kaydetti.

Diğer müsabakada ise Slovenya, Büyük Britanya'yı 92-68 mağlup etti.

Turnuvada yarın saat 16.00'da Karadağ-Hırvatistan ve 19.00'da Büyük Britanya-Avusturya maçları yapılacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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