Türkiye Hentbol Federasyonu 8. Mali Genel Kurulu'nda gündem maddelerini kabul etti

Türkiye Hentbol Federasyonu 8. Mali Genel Kurulu'nda gündem maddelerini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Hentbol Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Kurulda federasyonun mali ve idari konuları değerlendirilirken gündem maddeleri delegelerin oylarına sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Türkiye Hentbol Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.
Bir otelde yapılan genel kurulda, federasyonun mali ve idari konuları değerlendirilirken gündem maddeleri delegelerin oylarına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.
Kaynak: AA