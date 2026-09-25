Türkiye Hentbol Federasyonu 8. Mali Genel Kurulu'nda gündem maddelerini kabul etti

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Türkiye Hentbol Federasyonunun 8. Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan genel kurulda, federasyonun mali ve idari konuları değerlendirilirken gündem maddeleri delegelerin oylarına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA