Halterde 2026 yılı yurt dışı faaliyet takvimi belli oldu

Güncelleme:
Türkiye Halter Federasyonu, 2026 yılı yurt dışı faaliyet takvimini açıkladı. Milli haltercilerin katılacağı önemli organizasyonlar arasında Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonaları ve Akdeniz Oyunları yer alıyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni sezonda milli haltercilerin katılacağı önemli yurt dışı organizasyonlar şöyle:

Büyükler Avrupa Şampiyonası: 19-26 Nisan (Gürcistan-Batum)

Gençler Dünya Şampiyonası: 2-8 Mayıs (Mısır-İsmailiye)

Yıldızlar Dünya Şampiyonası: 22-28 Haziran (Kolombiya-Bogota)

Akdeniz Oyunları : 31 Ağustos-2 Eylül (İtalya-Taranto)

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: 23-30 Eylül (Polonya-Lublin)

Büyükler Dünya Şampiyonası: 27 Ekim-8 Kasım (Çin-Ningbo)

Dakar 2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları: 31 Ekim-14 Kasım (Senegal-Dakar)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
