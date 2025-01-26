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Türkiye Güreş Şampiyonası Serbest Stil Müsabakaları Devam Ediyor

Türkiye Güreş Şampiyonası Serbest Stil Müsabakaları Devam Ediyor
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Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası, serbest stil sıkletlerinde madalya mücadeleleri ile devam ediyor. Yetkililer ve spor severler karşılaşmaları tribünden izliyor.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası, serbest stildeki müsabakalarla devam ediyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan organizasyonun 5. günü, serbest stil 65, 79, 92 ve 125 kilo sıkletlerindeki madalya mücadelelerine sahne oldu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, karşılaşmaları Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile beraber tribünden izledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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