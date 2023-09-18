Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye'nin dünya şampiyonalarındaki 200. madalyasını kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti. Eroğlu, Feyzullah'ın serbest stil 92 kiloda üçüncü olduğunu hatırlatarak, Türk güreşindeki 200. madalyanın Feyzullah'a nasip olduğunu söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye'nin dünya şampiyonalarındaki 200. madalyasını kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, Feyzullah'ın serbest stil 92 kiloda üçüncü olduğunu hatırlatarak, "Türk güreşindeki 200. madalya Feyzullah'a nasip oldu. İnşallah 201. madalya altın olur. Emeği geçen hocalarımızı, sporcu kardeşlerimizi, Feyzullah'ı kutluyoruz. Feyzullah'tan aslında altın madalya bekledik ama bunu nazarlık olarak kabul edelim. Feyzullah'tan bundan sonraki Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya üçüncüsü Feyzullah Aktürk ise "Rakamlardan yana nasibim, şansım var. Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalya da bana nasip olmuştu. Şimdi dünya şampiyonalarındaki 200. madalya. Başarı tek başına elde edilmiyor. Bugün burada görülmeyen sporcu arkadaşlarım da var. Onların sayesinde buradayız. Arkamızda duran ikinci, üçüncü adamların bize verdiği antrenmanla buradayız. Tüm milli takıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.