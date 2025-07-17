Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Kars'ta söyleşiye katıldı Açıklaması

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve illerimizi güreş canlansın diye tamamen halis niyetle geziyoruz." dedi.

Akgül, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Muhammed İlkhan ile katıldığı Şehit Şentürk Aydıner Gençlik Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin 81 ilini güreş açısından çok önemsediklerini söyledi.

Anadolu coğrafyasının güreşe çok yatkın olduğunu dile getiren Akgül, "Anadolu'daki çocuklarımızın çok ciddi bir potansiyeli ve 20 milyon genç nüfusumuz var. Onların içerisinde çok ciddi yetenekler var. Şimdi bizler de hem Rıza kardeşim hem ben artık güreşe farklı bir alanda hizmet etmek istiyoruz. Şu anda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak bu görevdeyiz. Kutsal bir görevdeyiz, binlerce güzel hizmetlerimiz oldu. Ülkemizin bayrağını her gittiğimiz yerde göndere çektik. Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu oldum." dedi.

"Gelin güreşi canlandıralım"

Güreşe vefa borçlarının olduğunu gece gündüz demeden çalışmalara başladıklarını anlatan Akgül, "Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve illerimizi güreş canlansın diye tamamen halis niyetle geziyoruz. İllerimize gidiyoruz, gitmemiz gerekiyor. Çünkü kimse sizin ayağınıza gelmez. Gelin güreşi canlandıralım. Bizim gitmemiz lazım, gideceğiz, yorulmayacağız. Bu anlamda illerimizi hiçbir şekilde ayırmıyoruz, Kars da bizim için çok değerli bir ilimiz, ilk kez geldim. Sivas'taki şampiyonamıza 6300 çocuğumuz geldi. Kars'tan gelen Taha kardeşimiz de madalya aldı, biz onları gelişim kampına aldık. İnşallah tüm federasyonumuzun emeği, her şeyi, zamanı bunlar için olacak." diye konuştu.

Rıza Kayaalp da güreşin gelişmesi yeni genç sporcuların yetişmesi için çok çalıştıklarını söyledi.

Muhammed İlkhan ise güreş için önemli adımlar atacaklarını belirterek, "Kars, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da güreşin çok üst seviyede sporcu çıkaracağına inandığım için başkanımızla buradayız. Buradaki çocuklar gerçekten hem rakım olarak hem de fiziksel olarak çok dayanıklı. Çok büyük şampiyonlar çıkabilir. Önemli olan doğru adımı atmak, doğru tohumu atmak ve verimi beklemek. Biz de bu adım için buradayız." ifadelerini kullandı.

Programa, Kars Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Başköylü, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, Güreş Federasyonu Kars İl Temsilcisi Emrah Güney, Güreş Federasyonu Teknik Direktörü Mürteza Kırtay ile sporcular katıldı.