Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor - Haberler

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Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor

Haberler.com - Spor
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Galatasaray yönetiminde yer alan Işıtan Gün'ün Fatih Terim'in transfer limitleri hakkında küfürlü ifadeler kullandığını öne sürmesi sonrası, Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada organize olarak "Limitsiz seviyoruz seni Fatih Terim" etiketiyle paylaşımlar yaptı. Deneyimli hocaya sevgilerini ve desteklerini belirten paylaşımlarda bulunan taraftarlar kısa süre içerisinde etiketi Türkiye gündeminde zirveye taşıdı.

Başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi sonrası seçime gidecek olan Galatasaray'da yönetici Işıtan Gün, çarpıcı bir rapor yayınladı. Raporda Fatih Terim'in transfer limitlerine ilişkin, "S..rim limitini" ifadesini kullandığını öne süren Gün'e sarı-kırmızılı taraftarlar, "Limitsiz seviyoruz seni Fatih Terim" etiketiyle cevap verdi.

IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS'A TEPKİ

Sosyal medyada organize olan Galatasaray taraftarı, "Limitsiz seviyoruz seni Fatih Terim" etiketi altında yaptıkları paylaşımlarla deneyimli hocaya adeta sahip çıktı. Işıtan Gün'e ve Başkan Burak Elmas'a tepki gösteren taraftarlar, kısa süre içerisinde etiketi Türkiye gündeminde zirveye taşıdı.

Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor

Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor

Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor

Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor

Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor

Türkiye gündeminde zirvede! Galatasaraylılar çarpıcı iddia sonrası Fatih Terim'e sahip çıkıyor

Haberler.com - Spor

Fatih Terim, Burak Elmas, Spor, Haberler

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