Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

Güncelleme:
Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gerçekleştirildi. Törende dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Türkiye Halter Federasyonunun (THF) 2026 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda THF Başkanı Talat Ünlü ile katılımcılar tarafından, dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri törenle takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ünlü, şampiyonaya ev sahipliği yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yarışmaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletti.

