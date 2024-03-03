Üye Girişi
Haberler

Türkiye Golf Turu'nun 3. Ayak Müsabakaları Tamamlandı

Güncelleme:

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. Ayak müsabakaları Belek'te oynandı. Erkeklerde Cem Başpınar birinci olurken, kadınlarda Sude Bay birinci oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. Ayak müsabakaları, 1-3 Mart tarihleri arasında Belek'te bulunan Antalya Golf Kulübü'nde oynandı.

The Pasha Golf Sahası'nda oynanan Tur'un 3. ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK., Sueno Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden toplamda 36 sporcu mücadele etti.

Oynanan müsabakaların final raundunun ardından erkekler grossta Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar toplamda 211 (-5) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 214 (-2) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya toplamda 219 (+3) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 220 (+4) gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz toplamda 227 (+11) gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci toplamda 231 (+15) gross skorla üçüncü durumda turnuvayı tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başpınar Türkiye Tgf Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi? Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 3 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title