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Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin, iki kulübün ortak kararıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.

TFF, Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin iki kulübün ortak kararıyla depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

BİLETLER DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının bilet gelirleri, Türkiye Futbol Federasyonu ve iki kulübün ortak kararı ile 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlarımız yararına bağışlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Kupa finali, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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Yorumlar (1)

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Helal olsun size! Çok güzel bir karar

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