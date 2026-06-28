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Türkiye U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti

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FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu'nda Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Porto Riko ile karşılaşacak.

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 21-18, ilk yarıyı 40-36 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, üçüncü çeyreği de 63-50 üstün geçti. Son periyotta farkı daha da açan Türkiye, parkeden 87-66'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla C Grubu'nda 2'de 2 yapan Türkiye, üçüncü maçında 30 Haziran Salı günü Porto Riko ile karşı karşıya gelecek. Slovenya ise gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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