Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı Geçerek 7. Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı 89-74 mağlup ederek turnuvayı 7. sırada tamamladı. Ömer Kutluay, 31 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Türkiye, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası yedincilik maçında İspanya'yı 89-74 mağlup ederek organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlı takım, Noyan Tolan, Ömer Yusuf Şık, Kaan Belgutay, Ömer Kutluay ve Ömer Alp Elitaş beşiyle başladı.

Mücadelenin ilk yarısını 39-36 önde tamamlayan milliler, karşılaşmanın tamamında üstünlüğünü koruyarak parkeden 89-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 7. sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılarda Ömer Kutluay 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, İspanya'dan Diego Ferreras ise 17 sayı kaydetti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Sahalara geri dönüyor! Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu

Ve beklenen oldu! İşte Sergen Yalçın'ın yeni durağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası: Yarışta olacağını düşünüyorum

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.