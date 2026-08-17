Haberler

Extreme Bolu Yarışı Nefes Kesti

Extreme Bolu Yarışı Nefes Kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Extreme Kupası'nın ilk ayağı Bolu'da tamamlandı. Zorlu Burhan Turan Offroad Parkuru'nda 11 araç ve 22 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Extreme Kupası'nın 1'inci ayağı olan Extreme Bolu Yarışı, Bolu'da tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bolu Offroad Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Extreme Kupası'nın 1'inci ayak yarışları, Çakmaklar mevkisindeki Burhan Turan Offroad Parkuru'nda gerçekleştirildi. Zorlu parkurda düzenlenen yarışlarda 11 araç ile 22 sporcu mücadele etti. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri, Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri tarafından verildi. Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ecem Erkek 20 kilo verdi! Yeni görüntüsüyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün Naime'si 20 kilo verdi! Görenler tanıyamadı
Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı

Nuri Alço’nun gerçek adını duyanlar inanamadı
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
Eski sevgili dehşeti yaşattı: Benzin döküp evi yaktı, baba yanmaktan zor kurtuldu

Eski sevgili dehşeti! Ailesinin evini yaktı, baba zor kurtuldu