Türkiye, EURO 2032 için başvurmuştu! UEFA Başkanı Ceferin müjdeyi verdi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu. Ceferin, yoğun maç takvimiyle ilgili gelen eleştirilere katılmadığını belirterek, "Çok fazla maç oynandığının farkındayım. Ama gerçek şu ki kimse bir şeylerden vazgeçmek istemiyor. Kulüplerin maaş ve bonus ödemeleri için daha fazla maça ihtiyacı var. Konu çok basit. Daha az maç oynanırsa maaşlar düşer. UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolaydır" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA SÜPER LİGİ FİKRİ ÖLDÜ"

Avrupa Süper Ligi'yle ilgili ise Ceferin, "Avrupa Birliği Mahkemesi'nin kararı ne olursa olsun çok az şey değişecek. Alınan karar sembolik olacak. Avrupa Birliği, Avrupa futbolunun başarısının nedeni olan modeli savunuyor. Avrupa Süper Ligi fikri öldü. Sadece 3 kişi bu projeyi sürdürmeye çalışıyor. Herkesi mahkemeye veriyorlar ve artık bittiğini kabul etmiyorlar" dedi.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ADAY"

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için İtalya'nın şansını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Ceferin şu yanıtı verdi, "İtalya'nın Şampiyonlar Ligi finali için stadyumu olmaması inanılmaz. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye güçlü bir aday" ifadelerini kullandı.