Türkiye Erkek Voleybol Takımı Slovenya'ya 3-0 Mağlup Oldu

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Fabrice Collados (Fransa), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

SLOVENYA: Pajenk, Mozic, Cebulj, Kozamernik, Vincic, Urnaut ( Mujanovic, Kovacic (L))

TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan (Volkan (L), Berkay (L), Arda, Samet, Yasin, Kaan)

SETLER: 28-26, 30-28 25-22

SÜRE: 1 saat 37 dakika

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında Slovenya'ya 28-26, 30-28 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Filenin Efeleri, elemelerdeki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da ABD ile karşılaşacak. Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.