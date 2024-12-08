Türkiye Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3 madalya kazandı.

Dünya Halter Şampiyonası Bahreyn'in başkenti Manama'da devam ediyor. 92 ülkeden kadınlarda 226, erkeklerde 245 olmak üzere toplam 471 sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyonda milli sporcular 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Erkekler 67 kilo kategorisinde milli sporcular Kaan Kahriman ve Yusuf Fehmi Genç başarılı bir performans ortaya koydular. Yusuf Fehmi Genç silkmede 181 ve toplamda 327 kiloluk derecelerle 2 bronz madalya kazanarak Dünya üçüncüsü oldu. Genç, koparmada ise 146 kilo ile dördüncü sırada yer aldı.

Kaan gençler rekoru kırdı

Aynı kiloda yarışan Kaan Kahriman ise koparmada elde ettiği 148 kiloluk derecesiyle gençler dünya rekorunu kırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Kaan Kahriman silkmede 175 ve toplamda 323 kiloluk derecelerle beşinci sırada yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik etti. - İSTANBUL