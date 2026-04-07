Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 20 milli sporcu tatamiye çıkacak

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 20 milli sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Şampiyona 12-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 12-17 Nisan tarihlerinde başkent Taşkent'te yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi, 20 sporcu temsil edecek.

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak ay-yıldızlı sporcular şunlar:

Erkekler: Utku Kap (45 kilo), Yunus Emre Özden (48 kilo), Altuğ Gesge (51 kilo), Abdurrahman Yılmaz Kılıç (55 kilo), Eymen Akyol (59 kilo), İbrahim Hamza Hasanoğlu (63 kilo), Mustafa Taşdelen (68 kilo), Ercan Berk İmamoğlu (73 kilo), Tunahan Yörük (78 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

Kadınlar: Zeynep Zilan Ülgüt (42 kilo), Medine Gül Turan (44 kilo), Neslihan Bozkurt (46 kilo), Fatma Zehra Akyazıcı (49 kilo), Aslı Cemre Ceylan (52 kilo), Nehir Tekin (55 kilo), Cansu Şeyhoğlu (59 kilo), Elif Esmira Özdirim (63 kilo), Zeynep Nil Menekşe (68 kilo), Gülnihal Şahin (+68 kilo)

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
