Türkiye, Dünya 19 Yaş Altı Kürek Şampiyonası'na Katılıyor

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Türkiye'den 8 sporcunun katılacağı Dünya 19 Yaş Altı Kürek Şampiyonası yarın Litvanya'da başlayacak. 47 ülkeden 594 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, Türkiye çeşitli kategorilerde temsil edilecek.

Türkiye'den 8 sporcunun katılacağı Dünya 19 Yaş Altı Kürek Şampiyonası, yarın Litvanya'da başlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Trakai kentindeki Galve Gölü'nde düzenlenecek organizasyonda 47 ülkeden 594 sporcu mücadele edecek.

Ay-yıldızlı kürekçiler, 10 Ağustos'ta tamamlanacak şampiyonada 3 kategoride yarışacak.

Organizasyonda, Derin Kumuk ile Nil Sevindik kadınlar iki çifte, Muhammed Enes Kılıç ile Can Yüce erkekler iki tek, Fevzi Alp Çakmak, Efe Kara, Ahmet Furkan Barka ve Hasan Ali Çiçek'ten oluşan ekip ise erkekler dört tek kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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