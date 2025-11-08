Haberler

Türkiye'den satrançta tarihi başarı

Türkiye'den satrançta tarihi başarı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Budva kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye toplamda 11 madalya ve bir kategoride ilk 4 derecenin tamamını alarak rekor bir başarı elde etti.

  • Türkiye, Avrupa Yaş Grupları 2025 Satranç Şampiyonası'nda toplam 11 madalya kazandı.
  • Türkiye, şampiyonada bir kategoride ilk dört derecenin tamamını aldı.
  • Şampiyona, 28 Ekim - 8 Kasım 2025 tarihlerinde Karadağ'ın Budva kentinde 48 ülkeden 1.169 sporcuyla düzenlendi.

Avrupa Yaş Grupları 2025 Satranç Şampiyonası; 28 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında, 48 ülkeden bin 169 sporcunun katılımıyla Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirildi.

İLK 4 DERECENİN TAMAMI TÜRKİYE'NİN

Türkiye, şampiyonada toplamda 11 madalya ve bir kategoride ilk 4 derecenin tamamını alma başarısı gösterdi. Genç sporcular bu tarihi başarı ile Türk satrancının adını bir kez daha duyurdu.

Türkiye'den satrançta tarihi başarı

BAŞKAN FETHİ APAYDIN: GURUR DUYUYORUZ

Şampiyonada elde edilen sonuçlardan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, "Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında ilk dört dereceyi kazandık. Milli formamız, İstiklal Marşımız ve Milli sporcularımızla dolu sahneyi görmek ifade etmesi zor, büyük bir gurur. Sene başında aldığımız kararla sporcularımızı derece alınması en zor resmi turnuvalar olan, Avrupa ve Dünya Yaş Grupları Şampiyonalarına göndermeye karar vermiştik. Gençlerimize güvenerek verdiğimiz bu kararın doğruluğunu, sporcularımız kırdıkları rekor ile göstermiş oldu. Kendilerine güvenmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Altyapıya yatırımlarımız devam edecek. Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Milli takım antrenör ekibimize de bu başarıdan dolayı özel bir teşekkür etmek gerekir. Ülkemizin başarısı için hep birlikte, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan faciada kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Bir garip olay! Avukat kadını taksi durağına kilitlediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları yayınladı

Kanserle mücadele eden güzel oyuncu saçlarını kazıttı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı

Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi ortalık karıştı
16'da 16 yapmışlardı! Bayern Münih bu sezon ilk kez takıldı

16'da 16 yapmışlardı! Bu sezon ilk kez bir maçta takıldılar
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri

İttifak ortağından 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
Fenomen 'İnersen çıkamazsın' denilen 90 metrelik çukura girdi! Aşağıda gördükleri korkunç

Fenomen "İnersen çıkamazsın" denilen 90 metrelik çukura girdi
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.