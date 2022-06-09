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Türkiye'de bir benzeri daha görülmedi! Tek rakibi Haaland olan Serdar Dursun tarihe geçti

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın yıldızı Serdar Dursun, Uluslar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla Avrupa'da adından söz ettirdi. 30 yaşındaki futbolcu, Milli Takım formasıyla Uluslar Ligi'nde 2 maçta 3 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirveye yerleşti. Dursun zirveyi Manchester City'nin yeni transferi dünyaca ünlü forvet Haaland ile paylaşıyor. 6 kez giydiği milli formayla 6 gole ulaşan deneyimli santrfor, A Milli Takım'da en az maçta 6 gole ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.

Uluslar Ligi'nde yoluna 2'de 2 yaparak devam eden A Milli Takım, Faroe Adaları ve Litvanya'ya toplam 10 gol attı. Ay-yıldızlı ekipte Serdar Dursun performansıyla fark yaratan futbolcuların başında geldi.

TEK RAKİBİ HAALAND

30 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın Faroe Adaları'nı yendiği karşılaşmada 1 gol atarken, Litvanya'yı 6-0'la devirdiğimiz maçta ise 2 kez fileleri havalandırdı. Uluslar Ligi'nde gol krallığında zirveye oturan Serdar Dursun, Manchester City'nin dünyaca ünlü futbolcusu Erling Haaland ile zirveyi paylaştı.

6 GOLE EN KISA SÜREDE ULAŞAN FUTBOLCU OLDU

Serdar Dursun 3 gole 115 dakikada ulaşırken, Erling Haaland ise 140 dakikada aynı sayıyı yakalayabildi. 6 kez giydiği milli formayla 6 gole ulaşan deneyimli santrfor, A Milli Takım'da en az maçta 6 gole ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.

Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Erling Haaland Serdar Dursun Uluslar Ligi Türkiye Spor Haberler

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