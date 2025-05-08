Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 Yaz Dağcılık Eğitimi Kampı Başlıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Yaz Dağcılık Eğitimi (C) Kampı, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Karakayalar Tırmanış Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, spor tırmanış, dağ kayağı, buz tırmanışı, kanyoning ve yüksek dağ koşusu gibi branşları bünyesinde barındıran etkinlik için, kamp alanı uygunluğu ve kaya yapısı nedeniyle Karakayalar'ın tercih edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Kamp Sorumlusu Mesut Akgün, Karakayalar'ın, Türkiye'nin sayılı kaya tırmanış alanları arasında yer aldığını belirterek, bölgenin özellikle spor tırmanış için elverişli olduğunu kaydetti.

Akgün, kampta, dağcılık eğitimine yönelik temel teknikler, emniyet sistemleri, ip inişleri ve doğada yön bulma gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verildiği belirterek, eğitime 27 ilden 40 kulüp ile 2 ferdi sporcu olmak üzere toplam 96 kursiyerin katıldığı ifade etti.